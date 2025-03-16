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Прогноз погоды в Крыму на 16 марта

Прогноз погоды в Крыму на 16 марта

Прогноз погоды в Крыму на 16 марта В Симферополе +23 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +18 и пасмурноВ Евпатории +13 и пасмурноВ Черноморском +14 и пасмурноВ Джанкое +22 и пасмурноВ Ялте +23 и облачно с прояснениямиВ Алуште +25 и облачно с прояснениямиВ Керчи +14 и пасмурноВ Армя.

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