Прогноз погоды в Крыму на 16 марта В Симферополе +23 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +18 и пасмурноВ Евпатории +13 и пасмурноВ Черноморском +14 и пасмурноВ Джанкое +22 и пасмурноВ Ялте +23 и облачно с прояснениямиВ Алуште +25 и облачно с прояснениямиВ Керчи +14 и пасмурноВ Армя.