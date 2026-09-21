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Галина Брежнева и Игорь Кио: свадьбу отменили, но тайные встречи продолжались

Галина Брежнева и Игорь Кио: свадьбу отменили, но тайные встречи продолжались

Игорю Кио было 18 лет, Галине Брежневой — 32, почти 33, когда они тайно стали мужем и женой. Их брак продержался всего девять дней.

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