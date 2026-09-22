День Акима и Анны 22 сентября: традиции, приметы, что нельзя делать

22 сентября 2026 года: что за праздник Акима и Анны.22 сентября 2026 года, во вторник, в православном календаре — попразднство Рождества Пресвятой Богородицы и день памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны.
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