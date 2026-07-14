Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 557 подписчиков

Киев на грани нервного срыва. Конец конфликта станет и концом Украины

Киев на грани нервного срыва. Конец конфликта станет и концом Украины

Блеф с ракетами Patriot и новые ландскнехты: как Украина превратилась в частную военную компанию НАТО ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Журналист Паоло Валентино написал в итальянской газете Corriere della Sera, что "россияне находятся на грани нервного срыва, так как конфликт с Украиной коснулся лично каждого из-за постоянной нехватки бензина и отключений электроэнергии, а рейтинг популярности Владимира Путина достиг самого низкого уровня за последние четыре года".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
Сегодня заправился без труда 95 бензином  и на АЗС  к своей колонке был четвертым! так что небольшие пока неурядицы! думаю  что порядок наведут!
Ответить
1 м.