Киев на грани нервного срыва. Конец конфликта станет и концом Украины

Блеф с ракетами Patriot и новые ландскнехты: как Украина превратилась в частную военную компанию НАТО ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Журналист Паоло Валентино написал в итальянской газете Corriere della Sera, что "россияне находятся на грани нервного срыва, так как конфликт с Украиной коснулся лично каждого из-за постоянной нехватки бензина и отключений электроэнергии, а рейтинг популярности Владимира Путина достиг самого низкого уровня за последние четыре года".