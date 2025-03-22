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Педро о матче «Зенита» с БАТЭ: «Мы должны показать классный футбол, потому что это может повысить уверенность. Встреча с белорусской командой – уникальная возможность»

Сегодня команды сыграют в Санкт-Петербурге в рамках Winline Суперсерии. – Что думаете о предстоящей игре с БАТЭ? – Это будет отличный матч для всех нас! Много наших ребят уехали в сборные, но те, кто остался здесь, точно попробуют максимально воспользоваться представившейся возможностью.

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