FESCO расширяет присутствие на рынке контейнерных перевозок во Вьетнаме, ЮВА

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа») расширяет вьетнамское направление и увеличивает свое присутствие на рынке контейнерных перевозок между Россией и Юго-Восточной Азией, а также объявляет об открытии собственного офиса в городе Хошимин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии