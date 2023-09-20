Военное обозрение

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«Оснащен боеголовкой от танковых снарядов»: в зарубежной прессе оценили новый российский дрон «Скальпель»

«Оснащен боеголовкой от танковых снарядов»: в зарубежной прессе оценили новый российский дрон «Скальпель»

КБ «Восток» сообщило о планах начать серийное производство нового барражирующего боеприпаса «Скальпель», который должен составить конкуренцию «Ланцету-3» от Zala Aero, широко используемому российской армией на Украине.

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