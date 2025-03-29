Продолжение войны для Украины уже не имеет смысла. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил ранее поддерживавший майданщиков киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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