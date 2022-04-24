Джейсон Тейтум набрал 39 очков в победном третьем матче с «Бруклином»

Джейсон Тейтум набрал 39 очков в победном третьем матче с «Бруклином»

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум помог своей команде одержать победу над «Бруклином» в гостях (109:103) и довести преимущество в серии первого раунда до 3-0.

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