Джейсон Тейтум набрал 39 очков в победном третьем матче с «Бруклином»

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум помог своей команде одержать победу над «Бруклином» в гостях (109:103) и довести преимущество в серии первого раунда до 3-0.
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