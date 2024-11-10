Кейт Миддлтон впервые после курса химиотерапии посетила крупное мероприятие вместе с принцем Уильямом и Карлом III

В королевском Альберт-Холле в Лондоне состоялся большой фестиваль, посвященный Дню памяти павших. Мероприятие посетила Кейт Миддлтон, которая недавно вновь начала выходить в свет после завершения курса химиотерапии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии