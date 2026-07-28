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Аргументы недели

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Зеленский, словно крыса, мечется от одной норы к другой?

Зеленский, словно крыса, мечется от одной норы к другой?

Число жертв среди гражданского населения России, к великому сожалению, растет. На этом фоне, как говорят эксперты, все острее встает вопрос: почему до сих пор не нанесены удары по ключевым узлам управления и почему остается невредимым киевский «главхрюк» Зеленский? В беседе с «Царьградом» военный аналитик и полковник запаса Виктор Баранец, выступающий экспертом «Комсомольской правды», поделился подробностями: «По данным наших спецслужб, Зеленский не задерживается в убежищах дольше двух часов.

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александр муравьев
Почему у хохлов по сей день есть электричество?. Почему пот сей день техника пересекает границы Польши и идёт на фронт ? Почему по сей день работают &quot;Южмаш&quot; и Мотор сич&quot; и прочие заводы. Почему по сей день работает железная дорога? П О Ч Е М У ?
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