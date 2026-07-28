александр муравьев

Почему у хохлов по сей день есть электричество?. Почему пот сей день техника пересекает границы Польши и идёт на фронт ? Почему по сей день работают "Южмаш" и Мотор сич" и прочие заводы. Почему по сей день работает железная дорога? П О Ч Е М У ?