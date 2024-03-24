Джордж Рассел: Алонсо устроил мне брейк-тест? Надо посмотреть повтор

Джордж Рассел: Алонсо устроил мне брейк-тест? Надо посмотреть повторLAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел, комментируя свою аварию на последнем круге Гран При Австралии, предположил, что Фернандо Алонсо нарочно замедлился перед ним.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии