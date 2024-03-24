Джордж Рассел: Алонсо устроил мне брейк-тест? Надо посмотреть повтор

Джордж Рассел: Алонсо устроил мне брейк-тест? Надо посмотреть повторLAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел, комментируя свою аварию на последнем круге Гран При Австралии, предположил, что Фернандо Алонсо нарочно замедлился перед ним.