Ноам Хомский выписан из больницы, слухи о смерти преувеличены

Всемирно известный ученый, лингвист-теоретик, публицист и общественный критик Ноам Хомский (Чомски) выписан из больницы в бразильском городе Сан-Паулу, где проходил курс лечения после инсульта, сообщает AFP.
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