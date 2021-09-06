Военнослужащие подразделения РХБ защиты ВВО проводят дезинфекцию социально значимых объектов в Забайкалье

Расчеты специальной обработки подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой регулярно осуществляют дезинфекцию социально значимых объектов на территории региона.
Популярные статьи
- Военнослужащие подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО провели специальную обработку более 400 домов
- Около одного килограмма амфетамина изъяли правоохранители в подмосковном Солнечногорске
- Роман Баданин запустил «Агентство» — новое медиа с расследованиями. Первый текст о том, как министр обороны Шойгу борется с негативом в СМИ и отдыхает
Свежие комментарии