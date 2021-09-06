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Военнослужащие подразделения РХБ защиты ВВО проводят дезинфекцию социально значимых объектов в Забайкалье

Военнослужащие подразделения РХБ защиты ВВО проводят дезинфекцию социально значимых объектов в Забайкалье

Расчеты специальной обработки подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой регулярно осуществляют дезинфекцию социально значимых объектов на территории региона.

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