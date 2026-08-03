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FiNE NEWS

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По данным The Atlantic, Зеленский обсуждал с Трампом возможность использования Starlink для военных целей

По данным издания The Atlantic, президент Украины Владимир Зеленский в ходе закрытых переговоров с президентом США Дональдом Трампом 28 июля обсуждал возможность использования спутниковой сети Starlink для проведения военных операций на территории России.

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