По данным The Atlantic, Зеленский обсуждал с Трампом возможность использования Starlink для военных целей

По данным издания The Atlantic, президент Украины Владимир Зеленский в ходе закрытых переговоров с президентом США Дональдом Трампом 28 июля обсуждал возможность использования спутниковой сети Starlink для проведения военных операций на территории России.
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