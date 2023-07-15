Только прямой ущерб для предприятий и потребителей составит как минимум $4,6 млрд. Приостановка доставки затронет малые предприятия, работающих на дому, индивидуальных предпринимателей и частные интернет-магазины по всей стране, CNN.
США грозит самая дорогостоящая в истории забастовка
Комментарии
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владимир фендель
Включите сюда мойщиков машин.официантов в барах и прочую обслугу населения. Ведь не секркт -только включение этой сферы в статистику помогает америке показывать дутые цифры роста ВВП страны. Ведь завод построить это одно а ресторанчики бары открыть это неделя две и вуаля налоги потекли в казну.а убери эти статьи из ВВП так и цифры будут как у нас 2-3 процента и даже меньше.Не зря германия уже потеряла 10 процентов от ухода в америку заводов и фирм. и ушли наиболее наукоёмкие производства.Вот ответка Смеющемуся Шольцу на его неадекватную политику.Как говориться -Мы строили строили а Шольц колбаска всё профукал. погодите ещё и в Европе забастовки начнуться. Она уже сейчас бурлит как вулкан.
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