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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нидерланды не забили лишь дважды за 36 последних матчей. Оба раза Франции 

Нидерланды не забили лишь дважды за 36 последних матчей. Оба раза Франции 

Лишь дважды за последние 36 матчей нидерландская сборная не забивала. В обоих случаях в матчах с Францией.

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