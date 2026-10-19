Исполнительный директор Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития Рафаэль Хусяиншин выступил перед инвестиционными уполномоченными в Казани Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ» Инвестиционные уполномоченные, которые работают в муниципальных районах Татарстана и городских округах, получат шанс презентовать инвестиционные предложения Раису республики Рустаму Минниханову.