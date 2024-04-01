Три человека арестованы в ходе контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске в Дагестане

Российские власти арестовали трех человек в Республике Дагестан (Кавказ) в воскресенье по обвинению в подготовке терактов, спустя десять дней после нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, в результате которого погибли 144 человека и ответственность за которое взяло на себя "Исламское государство" (ИГ), сообщает AFP.