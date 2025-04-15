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Чем депозиты выгоднее инвестиций в жилье – оценки финансового стратега

Чем депозиты выгоднее инвестиций в жилье – оценки финансового стратега

Чем депозиты выгоднее инвестиций в жилье – оценки финансового стратега Евгения КомароваАлександр Бахтин, финансовый стратег компании «Гарда Капитал», объяснил, почему депозиты для россиян выгоднее инвестиций в жилье.

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