Эксперт в сфере недвижимости Нина Гафарова посоветовала россиянам успеть приобрести жильё до наступления нового года, так как в этот период застройщики и собственники вторичного рынка чаще готовы идти на уступки.
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