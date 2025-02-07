Трушин: в ходе СВО практика ведения боевых действий ВС РФ значительно обновилась

АндрейБорков

Долго, правда, совершенствовали практику ведения боевых действий наши ВС. Но, слава Богу, процесс пошел и идет в нужном направлении. Почему то мы такие, пока в рыло гвоздодером не получим не начнем все и по серьезному! Пока руководство Министерства Обороны не сменили и 2/3 замов министра в СИЗО не определили как то все было не очень хорошо. В Курской области, по бодрым докладам и многолистовым бумажным отчетам было все ЗАШИБИСЬ, но за пару-тройку дней укропитеки зашли туда, заняли приличную территорию и их до сих пор от туда не выбили. Назначили ВРИО губернатора, и пошло-поехало! Оказалось, что и там в областном руководстве и муниципалитетах 2/3 жулье и враги народа! Все это как то не радует. Но еще раз повторяю, процесс идет, в нужно направлении идет, хотелось бы, что бы он шел побыстрее и поэффективней. Надеюсь, что именно так и будет. То, что мы победим сомнений нет, но очень бы хотелось, что бы наших парней полегло меньше, а их вояк-уродов побольше, не плохо было бы если бы - поголовно.