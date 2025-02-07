360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Огород в Москве, потому что - село..На севере Москвы ...
  • Ольга Горбунова
    Гнать всех предателей! Сейчас ещё и на центральное телевидение влезут!Shot: солист «Нес...
  • Пенсионер
    Охраннику - благодарность. За школьника хороший штраф родителям.Охранник челябинс...

Трушин: в ходе СВО практика ведения боевых действий ВС РФ значительно обновилась

Трушин: в ходе СВО практика ведения боевых действий ВС РФ значительно обновилась

Российские военные значительно усовершенствовали практику ведения боевых действий за время СВО, благодаря этому инициатива всегда остается в руках ВС России, а наступление ведется почти на всех направлениях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Долго, правда, совершенствовали практику ведения боевых действий наши ВС. Но, слава Богу, процесс пошел и идет в нужном направлении. Почему то мы такие, пока в рыло гвоздодером не получим не начнем все и по серьезному! Пока руководство Министерства Обороны не сменили и 2/3 замов министра в СИЗО не определили как то все было не очень хорошо. В Курской области, по бодрым докладам и многолистовым бумажным отчетам было все ЗАШИБИСЬ, но за пару-тройку дней укропитеки зашли туда, заняли приличную территорию и их до сих пор от туда не выбили. Назначили ВРИО губернатора, и пошло-поехало! Оказалось, что и там в областном руководстве и муниципалитетах 2/3 жулье и враги народа! Все это как то не радует. Но еще раз повторяю, процесс идет, в нужно направлении идет, хотелось бы, что бы он шел побыстрее и поэффективней. Надеюсь, что именно так и будет. То, что мы победим сомнений нет, но очень бы хотелось, что бы наших парней полегло меньше, а их вояк-уродов побольше, не плохо было бы если бы - поголовно.
Ответить
19 час.
наверх