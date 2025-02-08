«Пророк. История Александра Пушкина» — в широком прокате с 14 февраля

Режиссер Феликс Умаров говорит, что основной линией фильма было желание показать Пушкина обычным человеком, попытаться прочувствовать поэта изнутри: какой внутренний мир скрывался за его статусом всеобщего любимца читающей публики и насколько ему было тяжело или легко в разные моменты его жизни.