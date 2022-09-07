Россиянам объяснили причину повышения стоимости шенгенских виз

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что Европейский союз хочет компенсировать потерю в количестве приезжающих путешественников повышением стоимости шенгенской визы для российских граждан с 35 евро до 80 евро.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что Европейский союз хочет компенсировать потерю в количестве приезжающих путешественников повышением стоимости шенгенской визы для российских граждан с 35 евро до 80 евро.
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