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Россиянам объяснили причину повышения стоимости шенгенских виз

Россиянам объяснили причину повышения стоимости шенгенских виз

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что Европейский союз хочет компенсировать потерю в количестве приезжающих путешественников повышением стоимости шенгенской визы для российских граждан с 35 евро до 80 евро.

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