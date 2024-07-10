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Офицеров ВСУ порвало в клочья ракетным ударом ВС РФ: Карта специальной военной операции на Украине на 10 июля 2024 года

Офицеров ВСУ порвало в клочья ракетным ударом ВС РФ: Карта специальной военной операции на Украине на 10 июля 2024 года

Офицеров ВСУ порвало в клочья ракетным ударом ВС РФ: Карта специальной военной операции на Украине на 10 июля 2024 года Юлия СоколоваСегодня, по данным Министерства обороны России, комбинированный воздушный удар уничтожил группу высокопоставленных украинских военных во время их служебного совещания.

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