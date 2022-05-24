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Хлёсткина: России нужно "хранилище судного дня" на случай мировой катастрофы

Хлёсткина: России нужно "хранилище судного дня" на случай мировой катастрофы

России необходимо создать собственный депозитарий семян ценных растений, чтобы в случае мировой катастрофы, растения не были утеряны и их можно было "воспроизвести", заявила директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.

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