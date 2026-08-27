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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани 44-летний мужчина фиктивно зарегистрировал 11 мигрантов

В Рязани 44-летний мужчина фиктивно зарегистрировал 11 мигрантов

В ходе проверки было установлено, что 44-летний мужчина, ранее судимый за кражу, грабеж и незаконное хранение наркотиков, прописал в своей квартире 11 уроженцев одной из стран Средней Азии в возрасте от 18 до 69 лет.

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