В Рязани 44-летний мужчина фиктивно зарегистрировал 11 мигрантов

В ходе проверки было установлено, что 44-летний мужчина, ранее судимый за кражу, грабеж и незаконное хранение наркотиков, прописал в своей квартире 11 уроженцев одной из стран Средней Азии в возрасте от 18 до 69 лет.
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