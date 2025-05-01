Посчитали — прослезились: только 6 % паролей уникальны, а остальное — сплошны...

Посчитали — прослезились: только 6 % паролей уникальны, а остальное — сплошные «qwerty» и «1234»Исследователи безопасности из CyberNews проанализировали 19 миллиардов паролей, попавших в сеть в следствии хакерских атак в 2024 и 2025 году, и пришли к выводу, что только 6 % являются уникальным набором символов, а остальные 94 % — это настоящая катастрофа, не отвечающая самым элементарным требованиям безопасности.