Оперативники в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в участии в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП» в Самарской области

К сотрудникам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области поступила оперативная информация, что житель Самары 1993 года рождения, участвуя в преступной схеме «Ваш родственник попал в ДТП», направляется на встречу с пенсионером в Куйбышевский район Самары.