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RT Russia

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Васильев заявил, что все российские спортсмены могут равняться на Большунова

Васильев заявил, что все российские спортсмены могут равняться на Большунова

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев ответил на вопрос, может ли российский лыжник Александр Большунов считаться примером для более молодых спортсменов в России.

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