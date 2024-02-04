Васильев заявил, что все российские спортсмены могут равняться на Большунова

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев ответил на вопрос, может ли российский лыжник Александр Большунов считаться примером для более молодых спортсменов в России.
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