Суд ЯНАО арестовал подозреваемого в незаконном изготовлении оружия мигранта

Суд Ноябрьска арестовал мигранта, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении оружия. Его подельника суд постановил принудительно выдворить за пределы РФ, сообщила «Север-Прессу» пресс-служба УФСБ России по Тюменской области.
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