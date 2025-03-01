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Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»

Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским отрывком из фильма «Собачье сердце».

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Виктор Хатов
,,О(т)вальный кбинет&quot; указал куда отвалить Зеле...🤠
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