Кинокартина "Анора" получила 5 премий "Оскар", в том числе как лучший фильм

Художественный фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера, где несколько ролей исполнили российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".
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