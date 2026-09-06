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Газета.ру

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ExN: молодой мозг более уязвим к эпилепсии после травмы головы, чем стареющий

ExN: молодой мозг более уязвим к эпилепсии после травмы головы, чем стареющий

Чем моложе мозг, тем выше может быть риск развития эпилепсии после черепно-мозговой травмы. К такому выводу пришли ученые Техасского университета A&M, сравнив последствия тяжелых травм у молодых и старых лабораторных мышей.

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