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Суд взыскал 114 млн рублей с мошенников, обманувших Долину

Суд взыскал 114 млн рублей с мошенников, обманувших Долину

Лефортовский суд Москвы взыскал с двоих из четверых осуждённых за мошенничество с квартирой певицы Ларисы Долиной 114 млн рублей.

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