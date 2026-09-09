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Царьград

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Микроволновка приготовит свеклу за 15 минут: быстрый рецепт

Микроволновка приготовит свеклу за 15 минут: быстрый рецепт

Узнайте, как быстро приготовить свеклу в микроволновке за 15 минут. Подробная инструкция по проверке готовности корнеплода, советы по хранению и методы ускорения очистки после варки помогут сэкономить ваше время и усилия.

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