Житель Крыма получил 21 год колонии за госизмену и подготовку теракта

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Южный окружной военный суд признал жителя Севастополя виновным в госизмене, приготовлении к совершению террористического акта и прохождении обучения для совершения терактов, в связи с чем мужчину приговорили к 21 году лишения свободы.