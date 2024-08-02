Министр соцзащиты РФ поддержал расширение центра реабилитации в Ладушкине

Вопросы повышения доступности реабилитационных услуг в Калининградской области обсудили министр труда и соцзащиты России Антон Котяков и врио губернатора Алексей Беспрозванных, сообщает пресс-служба областного правительства на официальном интернет-портале.
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