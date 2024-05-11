Три человека погибли при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 10 мая /Синьхуа/ -- Три человека погибли, четверо -- в состоянии клинической смерти, двое госпитализированы в тяжелом состоянии после падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге, сообщило в пятницу МЧС России.