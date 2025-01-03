В ГАИ раскрыли, какие фразы категорически нельзя говорить инспектору ДПС

V K

А я-то всегда считал, что только ЗАКОН имеет значение при разборе ситуации с участием ГИБДД, а оказывается еще и настроение инспектора... Может быть руководство МВД подскажет, в каком нормативном акте это записано? Нигде не записано? Тогда на кой черт мне содержать таких инспекторов!? Уволить всех на хрен, мало того, что зарплату из наших налогов получают, так ещё и их "плохое настроение" мы должны оплачивать!