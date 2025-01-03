FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 842 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Мозги только работают когда она на порностудииБербок позарилась...
  • Дмитрий Бакланов
    А где его ограничения на запуск "Орешника"?В США рассказали,...
  • НС
    этот милонов одиозный, уже надоел. Если он такой святоша - пусть сам так и живёт, а людям мешать не надо.Милонов назвал ад...

В ГАИ раскрыли, какие фразы категорически нельзя говорить инспектору ДПС

В ГАИ раскрыли, какие фразы категорически нельзя говорить инспектору ДПС

Когда патруль ДПС останавливает ваше транспортное средство для проверки, важно не только соблюдать правила, но и внимательно следить за тем, что вы говорите.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
V K
А я-то всегда считал, что только ЗАКОН имеет значение при разборе ситуации с участием ГИБДД, а оказывается еще и настроение инспектора... Может быть руководство МВД подскажет, в каком нормативном акте это записано? Нигде не записано? Тогда на кой черт мне содержать таких инспекторов!? Уволить всех на хрен, мало того, что зарплату из наших налогов получают, так ещё и их &quot;плохое настроение&quot; мы должны оплачивать!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх