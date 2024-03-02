НБА. «Бруклин» – «Атланта», «Лейкерс» – «Денвер», «Финикс» против «Хьюстона» и другие матчи

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В 23:00 по мск начнется встреча «Бруклин» – «Атланта». «Лейкерс» Леброна Джеймса, которому осталось 9 очков до отметки 40 тысяч за карьеру, примут «Денвер» Николы Йокича, звездный «Финикс» сыграет с «Хьюстоном» Диллона Брукса.