Военные Приднестровья организовали добычу дров для граждан

Приднестровье, которое ранее "гордо" отвергло помощь Молдовы в преодолении энергетического кризиса из прекращения с 1 января 2025 года поставок газа от "Газпрома", теперь всеми и силами старается предотвратить надвигающуюся на это непризнанную республику гуманитарную катастрофу, конечно, в условиях зимы и холодов.