Менеджер Бивола: «Наша цель – бой с Бетербиевым. Поединок в приоритете лично для Дмитрия»

«Как и раньше, наша цель это бой с Артуром Бетербиевым. Поединок в приоритете лично для Дмитрия. Я предложил всем участникам рассмотреть вариант боя Бивол – Бетербиев на декабрь или январь, если, конечно, Каллум Смит согласился бы подождать и встретиться в итоге с победителем этого поединка, но уже за звание абсолютного чемпиона мира.