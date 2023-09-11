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Менеджер Бивола: «Наша цель – бой с Бетербиевым. Поединок в приоритете лично для Дмитрия»

«Как и раньше, наша цель это бой с Артуром Бетербиевым. Поединок в приоритете лично для Дмитрия. Я предложил всем участникам рассмотреть вариант боя Бивол – Бетербиев на декабрь или январь, если, конечно, Каллум Смит согласился бы подождать и встретиться в итоге с победителем этого поединка, но уже за звание абсолютного чемпиона мира.

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