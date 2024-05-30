В России запустят программу цифровой грамотности. В рамках проекта «Цифровая Россия»

Федеральный партийный проект «Цифровая Россия» планирует запустить всероссийскую программу цифровой грамотности гражданКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта по итогам круглого стола «Цифровая грамотность — основа безопасности в цифровой среде», площадкой для объединения совместных усилий и запуска масштабной программы цифровой грамотности выступит партия «Единая Россия».