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В России запустят программу цифровой грамотности. В рамках проекта «Цифровая Россия»

В России запустят программу цифровой грамотности. В рамках проекта «Цифровая Россия»

Федеральный партийный проект «Цифровая Россия» планирует запустить всероссийскую программу цифровой грамотности гражданКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта по итогам круглого стола «Цифровая грамотность — основа безопасности в цифровой среде», площадкой для объединения совместных усилий и запуска масштабной программы цифровой грамотности выступит партия «Единая Россия».

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