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Царьград

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Теперь официально: замначальника УМВД Новосибирска задержали за взятки

Теперь официально: замначальника УМВД Новосибирска задержали за взятки

О задержании подполковника полиции Александра Захарова стало известно 6 декабря.В Новосибирске Следственный комитет озвучил официальную причину задержания заместителя начальника управления полиции по Новосибирску Александра Захарова.

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