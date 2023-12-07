Теперь официально: замначальника УМВД Новосибирска задержали за взятки

О задержании подполковника полиции Александра Захарова стало известно 6 декабря.В Новосибирске Следственный комитет озвучил официальную причину задержания заместителя начальника управления полиции по Новосибирску Александра Захарова.
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