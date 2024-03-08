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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонтьева и Горелкин отсутствуют в списке участников турнира шоу-программ на сайте Первого канала

Фигуристы были заявлены на турнир шоу-программ в качестве запасных и должны были выступить с показательным номером.

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