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Федул-ветреник: что нельзя делать в праздник 18 апреля

Федул-ветреник: что нельзя делать в праздник 18 апреля

18 апреля 2022 года проходит народный праздник Федул-ветреник. Как правильно прожить этот день и на что обратить внимание?Святой мученик Феодул жил и состоял в церковном причте в Фессалониках, которыми правили императоры Диоклетиан и Максимиан.

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