Федул-ветреник: что нельзя делать в праздник 18 апреля

18 апреля 2022 года проходит народный праздник Федул-ветреник. Как правильно прожить этот день и на что обратить внимание?Святой мученик Феодул жил и состоял в церковном причте в Фессалониках, которыми правили императоры Диоклетиан и Максимиан.