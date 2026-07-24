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Свыше 4,5 тыс. педагогов колледжей Москвы освоили современные технологии и методики преподавания

Свыше 4,5 тыс. педагогов колледжей Москвы освоили современные технологии и методики преподавания

Более 4,5 тысячи преподавателей и мастеров производственного обучения московских колледжей освоили современные производственные технологии и актуальные методики преподавания при участии экспертов отрасли.

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