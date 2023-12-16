9 основных факторов, на которые нужно обращать внимание при выборе микроволновой печи

На что обращать внимание при выборе микроволновой печи. Микроволновка, которую изобрели еще в 1940-е годы, вероятно, является сегодня одним из наиболее часто используемых бытовых приборов на кухне благодаря своей способности быстро разогревать пищу (да и готовить ряд блюд).