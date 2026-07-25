ВСУ направили около 25 БПЛА за ночь на Кирилловку, 8 из них атаковали турбазы

В ночь на 25 июля украинские вооруженные силы запустили около 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разных моделей в направлении туристического поселка Кирилловка, расположенного на побережье Азовского моря в Запорожской области.
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